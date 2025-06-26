Средства ПВО за ночь нейтрализовали над регионами 50 дронов

Средства противовоздушной обороны ночью сбили 50 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Большую часть дронов уничтожили в Курской области — там ликвидировали 23 аппарата. В Ростовской перехватили 11 беспилотников, в Брянской — шесть, в Белгородской и Московском регионе — по три, в Крыму — два. Также по одному БПЛА сбили в Мордовии под Калугой.

По данным Минобороны, на Москву ночью летели два дрона.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что ночью военные поразили беспилотник, который пытался атаковать город. К месту ЧП прибыли специалисты экстренных служб.

В Сети появились сообщения, что взрывы слышали жители Зеленограда, Коммунарки, Дедовска и Прокшина.