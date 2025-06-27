Средства ПВО за ночь сбили над регионами почти 40 дронов

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 39 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Над территорией Ростовской области военные уничтожили 19 дронов, над Волгоградской — 13, над Крымом — четыре. Также по одному беспилотнику перехватили под Брянском, Белгородом и Самарой.

В прошлую ночь над российскими регионами ликвидировали 50 дронов. Налеты БПЛА зафиксировали в Курской, Ростовской, Брянской, Белгородской и Калужской областях. Также беспилотники нейтрализовали в Московском регионе, Крыму и Мордовии.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 26 июня рассказал, что из-за удара ВСУ пострадали два человека, в том числе ребенок. Глава региона обратился к жителям и призвал их быть внимательными и не пренебрегать мерами безопасности.