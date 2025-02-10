ВСУ пустили дроны в сторону Миллеровского района в Ростовской области

Этой ночью ВСУ попытались атаковать Миллеровский район Ростовской области. Об этом в Telegram-канале заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства ПВО успешно отразили атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты», — написал он.

Слюсарь отметил, что в ходе ЧП никто не пострадал, на земле разрушений тоже нет.

Еще ночью Telegram-канал Baza сообщил, что обломки БПЛА упали на крупнейший ЖК в Краснодаре. Части дрона скатились на дорогу. К месту ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, никто не пострадал. Одна из местных жительниц заявила, что после происшествия перестали работать лифты.

До этого Telegram-канал Shot сообщил о мощных взрывах на Кубани. Источники журналистов заявили о работе ПВО недалеко от Афипского нефтеперерабатывающего завода.