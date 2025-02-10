Обломки БПЛА рухнули на крупнейший ЖК в центре Краснодара

Беспилотник упал на ЖК «Центральный» в Краснодаре

Очевидцы заявили о падении обломков беспилотника на жилой комплекс «Центральный» в центре Краснодара. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал Baza .

Части дрона скатились на проезжую часть. Территорию оцепила полиция, на место происшествия также прибыли сотрудники МЧС. Предварительно, никто не пострадал. Жители дома эвакуировались из квартир самостоятельно.

«Лифты не работают. Пластик вывернуло у дверей подъездных», — написала одна из жительниц ЖК в домовом чате в Telegram.

Также сообщалось, что обломки повредили соседнее здание.

Мэр Краснодара Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале подтвердил факт падения украинского беспилотника на жилой комплекс. По его данным, БПЛА сбили над городом.

Обломки дрона упали на техническую надстройку на 19 этаже. На месте работают правоохранительные органы.

О взрывах над Краснодаром ранее сообщили очевидцы.