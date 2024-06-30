ВС России ведут бои с украинскими войсками на Херсонском направлении на островах. Российские военнослужащие уже отбросили ВСУ с левого берега региона, заявил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

Он отметил, что российские бойцы «активизировали действия» на островах.

«Враг выброшен с левобережья», — подчеркнул Сальдо.

В начале июня губернатор Херсонской области рассказал о попытках ВСУ форсировать Днепр в районе поселка Днепряны. Он напомнил, что этот район хорошо просматривается, и любая попытка украинских военных перейти здесь реку заканчивается гибелью для них. По его словам, командование ВСУ намеренно направляет солдат на верную смерть.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что украинские боевики попытались форсировать реку Волчья в Харьковской области. Российские военные пресекли переправу и обстреляли противника из автоматических гранатометов и артиллерийских орудий. Авторы статьи подчеркнули, что в ВСУ Волчью реку прозвали «рекой смерти».