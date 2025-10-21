Украинские военные провалили две контратаки в районе населенного пункта Меловое-Хатнее в Харьковской области, троих боевиков взяли в плен. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«Отразили две контратаки противника у Мелового-Хатного в Харьковской области, в плен взяли троих военнослужащих ВСУ», — заявил источник.

Кроме того, ВС России отразили три контратаки штурмового полка ВСУ у Константиновки в Сумской области, боевикам пришлось отойти с большими потерями, один человек сдался в плен.

Российский боец ранее лично вывел с поля боя около 10 трофейных американских БТР М113. По его словам, часть захваченной техники привели в рабочее состояние, поставили на колеса два БТР и три М113.

Кроме того, российская авиационная бомба впервые поразила цель в Полтаве, пролетев около 125 километров.