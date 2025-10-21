Водитель мастер-эвакуационного отделения ремонтной роты «Южной» группировки войск с позывным Киля заявил, что лично вывез около 10 трофейных американских БТР М113. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

«Я так думаю, что 113-х на моем счету, лично на моей машине, в районе восьми-девяти штук. БТРов — именно со знаком отличия одного определенного их полка — у меня три-четыре», — сказал боец.

Киля добавил, что среди эвакуированной им техники были и Hummer, и бронированная разведывательно-дозорная машина. Однажды он попытался вытащить украинскую боевую бронированную машину «Козак», стоящую в поле, но не вышло. Стояла бы она на дороге, тогда бы смог.

Боец добавил, что часть захваченной техники ВСУ уже привели в рабочее состояние, поставив на колеса три М113 и два БТР.

Ранее Киля рассказал об эвакуации с линии боевого соприкосновения украинского БТР, который ВСУ пытались сжечь, но безуспешно. Машину вывезли за 20 минут.