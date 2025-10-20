Российская авиабомба впервые поразила цель в Полтаве

«Российская реактивная корректируемая авиабомба поразила цель в 25 километрах от города», — написали авторы поста.

По их словам, медийные вэсэушники пожаловались, что такие снаряды могут бить по целям на дистанции более чем в 100 километров. Попавшая по объекту в Полтаве бомба пролетела порядка 125 километров, сообщили украинские СМИ.

Ранее группа операторов беспилотников спецназа «Ахмат» уничтожила замаскированный в лесу опорный пункт украинских военных в Сумской области.