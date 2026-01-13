В украинской армии командование перебросило связистов из 76-го полка для укрепления обороны на Харьковском направлении. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Для удержания позиций на Харьковском направлении украинское командование задействует связистов из 76-го полка связи. Были найдены документы военнослужащих этого подразделения», — заявил собеседник журналистов.

Ранее стало известно, что украинское военное руководство выводит спецподразделения ГУР «Центр Тимура» с Волчанского направления. Боевиков использовали как штурмовую пехоту. Кроме того, российские военные взяли в плен украинского военнослужащего 225-го штурмового полка юго-западнее Лимана в Харьковской области.

До этого ВС России установили контроль над селом Подолы в Харьковской области. В Минобороны отметили, что населенный пункт освободили военные группировки войск «Запад».