Украинское командование выводит спецподразделение ГУР «Центр Тимура» с Волчанского направления. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

По информации источника издания, спецподразделение использовали как штурмовую пехоту.

«Командование ВСУ выводит с Волчанского направления подразделение ГУР „Центр Тимура“ на восполнение потерь», — уточнил собеседник агентства.

Также юго-западнее Лимана в Харьковской области российские войска взяли в плен украинского боевика 225 штурмового полка.

Ранее ВС России установили контроль над харьковским селом Подолы. Минобороны подтвердило, что населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Запад». Российская армия атаковала районы Благодатовки, Староверовки, Грушевки, Нечволодовки в Харьковской области, Лозовое и Рубцов в Донецкой Народной Республике.

Потери ВСУ составили на этом участке до 180 боевиков. Украинская армия также лишилась двух боевых бронированных машин, девяти автомобилей, трех складов боеприпасов и гаубицы М198.