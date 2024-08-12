Англичане разочаровались в танках Challenger после первых боев на Украине

В Ростехе заявили о разочаровании Британии в танках Challenger

U.S. Department of Defense
Фото: U.S. Department of Defense

Британцы решили отказаться от поставок танков Challenger на Украину, разочаровавшись в их качестве после первых боев. Об этом заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в беседе с РИА «Новости».

«Любопытно было бы посмотреть на британские Challenger, но англичане быстро убрали их с Украины», — заявил Артяков.

Он предположил, что причиной могло стать качество техники, которая сильно уступает американским и немецким танкам Abrams и Leopard.

Ранее бойцы Росгвардии ликвидировали на территории Курской области 12 бойцов ВСУ, а также Т-72 и два бронеавтомобиля «Козак».

Во время попытки прорваться в регион 11 августа противник лишился трех БТР Stryker американского производства, семи боевых бронированных машин, нескольких автомобилей и другой военной техники. Такую информацию привели ранее в Минобороны.

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