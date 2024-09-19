Стало известно о бегстве ВСУ под Красноармейском

Украинские военнослужащие оставляют свои позиции в поселке Гродовка под Красноармейском. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС .

По информации собеседника агентства, боевики ВСУ бегут из населенного пункта.

«Свои позиции они практически полностью покинули», — подчеркнул он.

В настоящее время в поселке, по его данным, остались только небольшие очаги сопротивления.

Подразделения ВС России 17 сентября поразили ключевые для ВСУ автомагистрали возле Красноармейска. Военные ликвидировали три моста, благодаря которым город оставался важным логистическим узлом украинской армии.

Находящиеся в Красноармейске подразделения ВСУ оказались отрезаны от снабжения. Также украинские военные больше не смогут подвозить боеприпасы и оружие по трассам из северной части Красноармейска в Димитров, Родинское, Константиновку и Славянск.

Британский военный эксперт Александр Меркурис предполагал, что ВСУ не смогут удержать город. Российская армия получила численное преимущество и продолжила наступать в этом направлении.