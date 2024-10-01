Логистика украинской армии под Красноармейском находится в очень тяжелом состоянии в связи с потерей ВСУ контроля над железной дорогой. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«Раньше украинцы могли полагаться на железные дороги для переправки большей части своих грузов, но теперь Покровск (украинское название Красноармейска — прим. ред.) фактически отрезан. Он больше не может выполнять роль крупного железнодорожного узла», — сказал он.

По словам аналитика, украинские войска не выдержат большую нехватку своих ресурсов в этом регионе, поэтому потерпят поражение. У военных нет еды и снарядов.

«Никто не сможет представить „солнечный“ сценарий, по которому случится чудо и ВСУ отобьют российские войска назад», — объяснил Джонсон.

Ранее офицер ВСУ Геннадий Друзенко заявил, что власти Украины отдалилась от общества и военных. По его словам, украинские боевики потеряли мотивацию, потому что больше не понимают, за что сражаются.