Подразделения ВСУ применили новую тактику на Запорожском направлении. Они начали создавать простреливаемую ими «серую зону» шириной 1,5 километра, рассказал военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.
«Любая наша попытка проникнуть в нее вызывает активность украинских ФПВ. На днях один десантник сбил из дробовика восемь коптеров за несколько часов», — написал он.
Ранее появилась информация, что командование ВСУ начало активно применять тактику «затыкания дыр» в своей обороне. Личный состав из разных подразделений дробили и перемешивали. Это началось после массового отступления из Курской области.
В марте генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказывал, что украинские боевики применили тактику «тысячи порезов», когда стали бить беспилотниками по России. Они позаимствовали ее у НАТО и Израиля.
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