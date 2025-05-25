Подразделения ВСУ применили новую тактику на Запорожском направлении. Они начали создавать простреливаемую ими «серую зону» шириной 1,5 километра, рассказал военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале .

«Любая наша попытка проникнуть в нее вызывает активность украинских ФПВ. На днях один десантник сбил из дробовика восемь коптеров за несколько часов», — написал он.

Ранее появилась информация, что командование ВСУ начало активно применять тактику «затыкания дыр» в своей обороне. Личный состав из разных подразделений дробили и перемешивали. Это началось после массового отступления из Курской области.

В марте генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказывал, что украинские боевики применили тактику «тысячи порезов», когда стали бить беспилотниками по России. Они позаимствовали ее у НАТО и Израиля.