«Тактика тысячи порезов». Генерал высказался о стратегии ВСУ, бьющих дронами по России

ВСУ применили тактику «тысячи порезов» при ударах беспилотниками по российской территории. Они ее позаимствовали у Израиля и НАТО, рассказал в беседе с News.ru генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«Это волчья тактика, это тактика тысячи порезов, которая полностью заимствована у НАТО и Израиля. Она рассчитана на то, что огромное количество беспилотников запускается и что хоть какой-то, но прорвет систему ПВО и достигнет своих целей», — рассказал он.

Липовой добавил, что ВСУ обладают большим количеством дронов, поставленных Украине из всех европейских стран и США. Генерал-майор пояснил, что беспилотник сам по себе является очень серьезным оружием, которое кардинально изменило тактику современного боя.

Практически во всех странах, включая Россию, создан такой вид войск, как беспилотная летательная авиация. Использование дронов позволяет причинить серьезный ущерб не только личному составу противника, но также технике и бронированным целям.

Ранее украинские боевики устроили массированную атаку БПЛА на регионы России 11 марта.