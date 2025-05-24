ВСУ занялись затыканием дыр в обороне с начала отступления из Курской области

Вооруженные силы Украины активно применяли тактику «затыкания дыр» при отступлении из Курской области. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в российском силовом ведомстве.

Эта практика сохранилась и на сегодняшний день. После провалов в Курской области и с начала массового отступления украинских боевиков командиры ВСУ начали хаотично перебрасывать войска в приграничные районы. Они пытались «заткнуть бреши» в своей обороне.

Источник агентства отметил, что командование ВСУ перемешивало между собой личный состав из разных подразделений. И это сказывалось на боеспособности украинской армии.

«Внутри „перемешанных“ подразделений противник держал оборону, не зная о действиях друг друга, без предварительной подготовки и боевого слаживания», — добавил собеседник журналистов.

Он пояснил, что подразделения одной бригады ВСУ могли участвовать в боях сразу на нескольких направлениях. Или же в составе одной штурмовой группы действовали боевики их разных частей ВСУ.

Ранее украинский военнопленный Михаил Боряк заявил, что лучше попадет в тюрьму, чем еще раз возьмет в руки автомат и выйдет на поле боя против России.