ВСУ пригрозили прекращением западной помощи, если украинцы не захотят воевать | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 00:04 ВСУ пригрозили прекращением западной помощи, если украинцы не захотят воевать Генерал НАТО Ходжес: поставки прекратятся, если Киев не мобилизует больше людей РИА «Новости»

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Североатлантический альянс откажется от поставок военной помощи Украине, если Киев не сможет мобилизовать достаточное количество людей. Об этом в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl заявил генерал НАТО в отставке Бен Ходжес.

«Украина тоже несет ответственность за то, чтобы исправить ситуацию [внутри страны]. Просто невероятно, что они до сих пор не поменяли кадровую систему, чтобы создать армию необходимых размеров», — заявил отставной натовский генерал.

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Ходжес отметил, что если выяснится, что украинские мужчины не хотят служить в армии и участвовать в боевых действиях, то вероятнее всего, страны НАТО откажутся поставлять киевскому режиму военную помощь.

НАТО на фоне провалов украинской армии установил для себя две «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство в конфликт. В альянсе не стали делать официальных сообщений об этом.