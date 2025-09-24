ТАСС опубликовал видео, как ВСУ сжигают дома в Кировске при отступлении

Украинские военные, отступая из поселка Кировск (на Украине с 2016 года его называют Заречное) в ДНР, поджигают жилые дома. Об этом сообщил ТАСС , опубликовав кадры съемки с квадрокоптера.

Со ссылкой на источники в силовых структурах агентство рассказало, что ВСУ во время бегства из поселка убивали попадавшихся им на глаза мирных жителей. В населенном пункте удерживали оборону около 20 батальонов противника.

Министерство обороны в ежедневной сводке сообщило, что подразделения российской группировки войск «Запад» вышли на северо-западные окраины поселка, находящегося недалеко от Красного Лимана, и завершают его освобождение.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные взяли под огневой контроль трассу, соединяющую Красный Лиман и Северск.