ВС РФ взяли под огневой контроль трассу между Красным Лиманом и Северском

Подразделения ВС РФ взяли под полный огневой контроль трассу, соединяющую Красный Лиман и Северск. Оба эти города — крупные хабы ВСУ, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В частности, из Лимана противник перебрасывал силы и средства в Северск. Сейчас это маловероятно», — пояснил собеседник агентства.

Днем ранее в украинских Telegram-каналах появились данные, что президент Украины Владимир Зеленский может снять Александра Сырского с поста главкома ВСУ, если армия республики провалит оборону Покровска (Красноармейска), имеющего важное стратегическое значение.

Вместе с тем, не исключался вариант, что на самом деле Киев уже принял решение сливать город, который высасывает все ресурсы вэсэушников.