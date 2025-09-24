Группировка войск «Запад» взяла под контроль еще 115 зданий в Купянске. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Кроме того, подразделения группировки вышли на северо-западные окраины поселка Кировск (на Украине с 2016 года его называют Заречное), находящегося к юго-западу от Красного Лимана, и скоро его освободят.

За сутки российские военные на этом участке фронта нанесли поражение четырем механизированным и штурмовой бригаде ВСУ, а также бригаде Нацгвардии. Противник потерял до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, РЛС, семь станций РЭБ и девять складов боеприпасов.

Накануне Минобороны объявило, что в Купянске в полукольце оказались украинские спецназовцы, националисты и боевики «Русского добровольческого корпуса»*. Несмотря на то что ВСУ превратили город в мощный укрепрайон, российские военные уже освободили в нем большую часть зданий.

*Запрещенная в России террористическая организация.