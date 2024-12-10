ВСУ оборудовали пыточные камеры в домах жителей Суджанского района. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Иванов, сообщило РИА «Новости» .

По словам парламентария, украинские националисты пытают российских военных током.

«Тревогу вызывает судьба 45 детей до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины, после этого, по наблюдению экспертов, на Западе упала цена на донорские органы, так как предложение превысило спрос…» — добавил Иванов.

По данным на 6 декабря, украинская армия лишилась свыше 38 485 военных за четыре месяца боев в Курской области. Противник потерял 169 боевых машин пехоты, 232 танков, 1230 боевых бронированных машин.

Ранее украинский военный Станислав Бунятов рассказал о сложной ситуации, в которой оказалась его армия в Курской области. Он сообщил, что российские бойцы используют тактику истощения и применяют весь свой опыт в боевых действиях, стремясь освободить регион.