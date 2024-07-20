ВСУ предсказали разгромное поражение в Донбассе до конца года

Выстроенная украинскими боевиками оборона начала обрушаться по всей линии фронта, поэтому уже в ближайшее время можно ожидать последней битвы за Донбасс. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский эксперт Александр Меркурис.

По его оценке, продвижение российских войск продлится еще несколько месяцев, в ходе которых они продолжат освобождать населенные пункты.

«Когда будет взято больше деревень, там начнется последняя, кульминационная битва», — заявил Меркурис.

По его словам, набранные в рамках мобилизации новые украинские военные не особо горят желанием вступать в боевые действия против российской армии, понимая, что сдержать натиск не смогут. Поэтому вопрос прорыва обороны можно считать решенным окончательно.

Ранее аналитик заявил, что освобождение Угледара окончательно поставит точку в попытках украинских военных прорваться к Черному морю. Он добавил, что освобождение города оставит восточный фланг ВСУ без последнего прикрытия, чем должны воспользоваться российские военные для крупнейшего удара.