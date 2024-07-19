ВСУ предрекли поражение в битве за Черное и Азовское моря

Меркурис: потеря Угледара закроет для ВСУ путь к Черному и Азовским морям

Фото: РИА «Новости»

После потери Угледара Вооруженные силы Украины уже не смогут совершить успешное наступление в направлении Черного моря. Таким прогнозом поделился британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Ни один украинский командир не захочет продвигаться на юг, когда русские будут находиться в Угледаре. <…> Так что это будет окончательный конец битвы за Азовское и Черное моря», — сказал он.

Меркурис напомнил, что Угледар прикрывает восточный фланг любого наступления ВСУ на юг, поэтому после ухода из города у украинцев не будет возможности выйти к морям. Российская армия возьмет под свой контроль Угледар, что станет «большим ударом для ВСУ», резюмировал аналитик.

Британский эксперт ранее назвал положение Украине в зоне конфликта катастрофическим. Российские штурмовики успешно выбивают боевиков с позиций на Угледарском направлении.

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