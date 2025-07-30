Бойцы ВС России применили новые боевые элементы «Мотив» в зоне СВО

Российские военнослужащие впервые использовали в зоне проведения специальной военной операции новые боевые элементы индивидуального наведения «Мотив», получившие неофициальное название «стрелы смерти». Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Владислав Шурыгин.
Он рассказал, что армия России применила новые боевые элементы в боях на территории населенного пункта Авдеевка в Покровском районе Донецкой Народной Республики.
«Они оснащены инфракрасными датчиками наведения на тепловую сигнатуру целей. Умный боеприпас обнаруживает танк или бронетранспортер и пикирует на него с большой скоростью», — написал военкор.
Ранее стало известно, что за последние два дня российские военные существенно продвинулись в Кременских лесах в Луганской Народной Республике и взяли около 10 гектаров местности под свой контроль.
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