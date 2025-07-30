ВС России нанесли удар по порту в Очакове

Сальдо: ВСУ понесли потери при ударе по порту в Очакове в Николаевской области

Российские военные прошлой ночью нанесли мощный удар по порту в Очакове в Николаевской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, целью стало место, откуда националисты недавно пытались забросить группу десанта на Тендровскую косу. Боевикам не помогли ни барражирующие боеприпасы, ни FPV-дроны, ни поддержка ударных беспилотников.

«Гордо отправленные в рейд четыре катера для ВСУ обернулись позором. Попытка с треском провалилась. Наше возмездие — не подвело: сработали тяжелые РСЗО. Жестко, громко. Противник понес ощутимые потери», — написал он.

Тендровская коса — небольшой остров около северо-западного побережья Черного моря, относится к Херсонской области. Регион в сентябре 2022 года вошел в состав России по результатам народного референдума.

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