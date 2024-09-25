ВСУ предприняли безуспешную попытку захвата господствующих высот под Курском

Все усилия Вооруженных сил Украины по улучшению своих позиций и захвату ключевых высот в Курской области оказываются безуспешными на участках, контролируемых бойцами «Ахмата». Об этом в беседе с ТАСС заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник уже не пытается продвигаться на тех участках, где находятся наши бойцы. Хотя он и пытается улучшать свои позиции и захватывать господствующие высоты, ему это не удается», — сказал Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» также подчеркнул, что главной целью противника при атаках на регион был захват атомной станции в Курчатове.

Кроме того, ВСУ планировали захватить весь Курск и максимальное количество территорию вокруг города, чтобы вынудить Россию сесть за стол переговоров, добавил он.

Ранее Алаудинов заявил о вводе ВСУ новых подразделений на Курском направлении. В начале недели генерал-майор сообщал, что у украинской армии закончили ресурсы для продвижения.