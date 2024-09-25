Алаудинов заявил о вводе новых отрядов ВСУ в Курскую область

На Курском направлении зафиксировали ввод новых подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник завел пилотные отряды. <…> Они еще не знают, где оказались. Я так думаю, что в ближайшие несколько дней они осознают, что оказались не в радужном месте», — сказал он.

Алаудинов добавил, что на Кореневском направлении российские военнослужащие активно «выдавливают противника».

Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что в начале нападения на Курскую область ВСУ стянули туда 200 танков и более 400 бронированных машин. Также он предположил, что спецоперация в 2024 году закончится или же перейдет в другую стадию.

За сутки украинские боевики потеряли более 360 человек личного состава, а также семь различных видов вооружения, 13 бронированных машин и три станции радиоэлектронной борьбы.