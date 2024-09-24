У ВСУ закончились ресурсы для продвижения в Курской области

Вооруженные силы Украины не располагают ресурсами для продвижения в Курской области. Российская армия остановила противника, заявил в эфире телеканала «Россия 1» командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Как только мы сюда заехали, задача ставилась остановить противника и нанести ему максимальный урон. Она выполнена. Надо было сделать все, чтобы противник не смог выполнить задачу, которую перед ним ставило руководство блока НАТО, США», — сказал он.

По словам Алаудинова, у украинских боевиков нет сил и средств, чтобы продолжать движение на Курском направлении. В рядах ВСУ наблюдаются большие потери.

Командир спецназа «Ахмат» также заявил, что противник отступил из 12 ранее захваченных населенных пунктов Курской области. Теперь он пытается закрепиться на ранее взятых участках.