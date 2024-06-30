ВСУ повредили линию газоснабжения в белгородском селе Зиборовка

Гладков: ВСУ атаковали с дронов Зиборовку и Демидовку в Белгородской области

Украинские боевики атаковали в Белгородской области еще два села — Зиборовку и Демидовку. При ударах применялись беспилотники. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В селе Демидовка Краснояружского района с дрона сбросили взрывное устройство в частном секторе. В одном доме выбило окно, во втором домовладении посекло забор. В селе Зиборовка Шебекинского округа беспилотник атаковал сельхозпредприятие. Оказалась повреждена линия газоснабжения.

На местах работают представители оперативных служб. Информация о последствиях уточняется.

Ранее в тот же день ВСУ атаковали FPV-дронами белгородское село Богун-Городок. Пострадали мужчина и женщина, оба попали в больницу в тяжелом состоянии.

В Грайвороне мирная жительница получила ранение в ногу и закрытую черепно-мозговую травму в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на припаркованный автомобиль.