Мужчина и женщина пострадали при атаке FPV-дронами ВСУ на белгородское село

Украинские боевики атаковали FPV-дронами село Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Пострадали мужчина и женщина, находившиеся в частном доме, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Раненых отвезли в Борисовскую ЦРБ на попутном транспорте. По данным на 12:34, бригады скорой доставляли их в больницу в Белгороде. Медики оценили состояние пострадавших как тяжелое. Им оказывают всю необходимую помощь.

В результате удара ВСУ в Богун-Городке оказались повреждены три частных домовладения, еще один дом полностью разрушился. Представители оперативных служб начнут работать на местах после согласования с Минобороны.

В тот же день при атаке со стороны Украины пострадала мирная жительница Грайворона. Взрывное устройство сбросили с беспилотника на припаркованную машину. Женщину ранило в ногу, также она получила закрытую черепно-мозговую травму.