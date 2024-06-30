Мужчина и женщина пострадали при атаке FPV-дронами ВСУ на белгородское село

Гладков: ВСУ атаковали Богун-Городок, пострадали мужчина и женщина

Украинские боевики атаковали FPV-дронами село Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Пострадали мужчина и женщина, находившиеся в частном доме, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Раненых отвезли в Борисовскую ЦРБ на попутном транспорте. По данным на 12:34, бригады скорой доставляли их в больницу в Белгороде. Медики оценили состояние пострадавших как тяжелое. Им оказывают всю необходимую помощь.

В результате удара ВСУ в Богун-Городке оказались повреждены три частных домовладения, еще один дом полностью разрушился. Представители оперативных служб начнут работать на местах после согласования с Минобороны.

В тот же день при атаке со стороны Украины пострадала мирная жительница Грайворона. Взрывное устройство сбросили с беспилотника на припаркованную машину. Женщину ранило в ногу, также она получила закрытую черепно-мозговую травму.

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