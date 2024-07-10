ВСУ повредили линии газо- и электроснабжения в поселке под Белгородом

Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта под Шебекином, есть разрушения

Под огнем ВСУ в очередной раз оказался Шебекинский городской округ. Удары пришлись по трем населенным пунктам, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Обстрелу подвергся поселок Красное. Различные повреждения выявлены в двух частных домах: выбиты окна, разрушены стены и повреждены кровли. Также имеются повреждения на линиях газо- и электроснабжения», — написал глава региона.

Поселок также атаковали дроны. В результате ударов один из частных домов разрушен, еще шесть — повреждены.

В селе Муром украинские боевики с помощью беспилотников нанесли удары по двум домам. В них выбило окна и посекло крыши. В Шебекине сдетонировал FPV-дрон, после чего вспыхнула сухая трава.

«Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах», — добавил Гладков.

В этот же день ВСУ уже наносили удар по Шебекину. В результате атаки один человек погиб и семеро пострадали. Повреждения получили три многоквартирных дома, два социальных и пять коммерческих объектов, промышленное предприятие и 20 машин. Под ударом также оказался Грайворон, пострадали трое мирных жителей.