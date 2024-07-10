Один человек погиб и семеро пострадали при атаке ВСУ на Шебекино

Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино. В результате один человек погиб, семеро пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Случилось самое страшное — погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи», — написал глава региона.

Среди пострадавших шесть мужчин и одна женщина. Троих раненых доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще одного мужчину направили в областную клиническую больницу. Трое других пострадавших самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ.

В результате атаки повреждения получили три многоквартирных дома, два социальных и пять коммерческих объектов, промышленное предприятие и 20 автомобилей.

Накануне двое мирных жителей Шебекинского городского округа получили ранения из-за обстрела ВСУ.