Число пострадавших при атаке дронов в Грайвороне увеличилось до трех

Гладков: из-за атаки беспилотников в Грайвороне пострадали трое человек

Фото: РИА «Новости»

Число пострадавших в Грайвороне в результате утренних атак дронами увеличилось до трех человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В больницу обратились две женщины. У одной пострадавшей контузия и баротравма.

«Ранение она получила в результате атаки дрона возле коммерческого объекта», — уточнил Гладков.

Вторая женщина получила ранение на парковке. Обе пациентки решили лечиться дома.

До этого поступала информация об одном пострадавшем — у мирного жителя диагностировали баротравму и осколочные ранения шеи. Его госпитализировали.

Взрывами выбило окна в одном из многоквартирных домов, осколками посекло кровлю и фасад торгового объекта. Повреждения также получили минимум восемь машин.

Ранее один человек погиб и семеро пострадали при атаке ВСУ на Шебекино. Повреждения получили три многоквартирных дома, два социальных и пять коммерческих объектов, промышленное предприятие и 20 автомобилей.

⛺Рюкзак, ботинки и палатка. Как собраться в поход и на чем нельзя экономить

Легкий флирт и ничего серьезного. Топ самых верных знаков зодиака

Европа запустила новую ракету. О подводных камнях освоения космоса

«Обуздать вседозволенность». Курьеров на электросамокатах предложили жестко контролировать

Испания деклассирует Францию на Евро-2024: баски, вперед!

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте