Число пострадавших при атаке дронов в Грайвороне увеличилось до трех
Гладков: из-за атаки беспилотников в Грайвороне пострадали трое человек
Число пострадавших в Грайвороне в результате утренних атак дронами увеличилось до трех человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В больницу обратились две женщины. У одной пострадавшей контузия и баротравма.
«Ранение она получила в результате атаки дрона возле коммерческого объекта», — уточнил Гладков.
Вторая женщина получила ранение на парковке. Обе пациентки решили лечиться дома.
До этого поступала информация об одном пострадавшем — у мирного жителя диагностировали баротравму и осколочные ранения шеи. Его госпитализировали.
Взрывами выбило окна в одном из многоквартирных домов, осколками посекло кровлю и фасад торгового объекта. Повреждения также получили минимум восемь машин.
Ранее один человек погиб и семеро пострадали при атаке ВСУ на Шебекино. Повреждения получили три многоквартирных дома, два социальных и пять коммерческих объектов, промышленное предприятие и 20 автомобилей.