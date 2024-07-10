Число пострадавших при атаке дронов в Грайвороне увеличилось до трех

Гладков: из-за атаки беспилотников в Грайвороне пострадали трое человек

Число пострадавших в Грайвороне в результате утренних атак дронами увеличилось до трех человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В больницу обратились две женщины. У одной пострадавшей контузия и баротравма.

«Ранение она получила в результате атаки дрона возле коммерческого объекта», — уточнил Гладков.

Вторая женщина получила ранение на парковке. Обе пациентки решили лечиться дома.

До этого поступала информация об одном пострадавшем — у мирного жителя диагностировали баротравму и осколочные ранения шеи. Его госпитализировали.

Взрывами выбило окна в одном из многоквартирных домов, осколками посекло кровлю и фасад торгового объекта. Повреждения также получили минимум восемь машин.

Ранее один человек погиб и семеро пострадали при атаке ВСУ на Шебекино. Повреждения получили три многоквартирных дома, два социальных и пять коммерческих объектов, промышленное предприятие и 20 автомобилей.