ВСУ потребовали от семьи пленного россиянина совершить теракт

ВСУ пытают российского военнопленного и пытаются заставить его семью совершить теракт. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Жене пленного Сергея Полия поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения», — заявил собеседник агентства.

Он предоставил журналистам ролик, на котором военный лежал на полу. Закадровый голос назвал его «рядовой Полий, пленный», на что мужчина кивнул. После этого неизвестный украинец начал избивать его дубиной.

Ранее украинские военные убили своих сослуживцев за попытку сдаться в плен около села Веселое в Курской области. Боевики уничтожили боевую машину пехоты CV-90 вместе с экипажем, которая в этот момент ехала к российским позициям с белым флагом.

В августе украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец навестил российских военных, которые попали в плен ВСУ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что наладила с коллегой контакты, однако диалог между ними выдался непростой.