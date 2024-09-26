ВСУ в Курской области расстреляли сослуживцев за попытку сдаться в плен на CV-90

Украинские ракетчики убили сослуживцев за попытку сдаться в плен в районе села Веселое в Курской области. Они уничтожили мчавшуюся к российским позициям боевую машину пехоты CV-90 вместе с экипажем, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Бойцы Вооруженных сил Украины водрузили над шведской БМП CV-90 белый флаг и на большой скорости помчались к Веселому, где находились российские солдаты. Не давая сдаться в плен, украинские военные открыли огонь из соседней лесополосы.

Первая противотанковая управляемая ракета, по информации военкоров, прошла мимо. Однако вторая попала в цель, и экипаж погиб.

Это не первый случай, когда ВСУ пытались убить решивших сдаться в плен сослуживцев. Аналогичным образом они поступили весной 2023 года с 14 военнослужащими у линии боевого соприкосновения. По ним открыли «дружественный огонь» 300 снарядами.