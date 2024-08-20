Украинский омбудсмен посетил пленных россиян из Курской области

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец навести российских военных, попавших в плен ВСУ в Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что наладила контакты со своим коллегой, однако диалог этот непростой, сообщило РИА «Новости» .

О взаимодействии с Лубинцом Москалькова рассказала на сессии «Права человека в международном контексте». Мероприятие проходило в рамках форума «Территория смыслов».

«Мы договорились, что мы будем одновременно посещать: я украинских военнослужащих, которые находятся на нашей территории в изоляции, а он — наших военнопленных», — уточнила уполномоченный по правам человека в России.

Она добавила, что Лубинец посетил российских военнопленных. Он показал Москальковой видео, что «очень важно».

Украинские военные прорвались в Курскую область в начале августа. В Суджанском районе удалось пленить 15 иностранных наемников ВСУ.