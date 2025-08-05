ВСУ потеряли за сутки почти 1300 боевиков

Украинская армия за сутки лишилась порядка 1295 военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск «Север» около 225 солдат, «Юг» — более 210, «Центр» — свыше 375. На направлениях «Востока» и «Днепра» украинские войска также суммарно лишились порядка 265 боевиков.

В ведомстве отметили, что противник изо всех сил оказывал сопротивление в Январском и Днепропетровской области, но оставил позиции из-за наступления ВС России. По данным Минобороны, подразделения группировки «Днепр» поразили за сутки пять автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад военно-технического имущества.

«Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка Запорожской области, Львово, Антоновка, Никольское Херсонской области и города Херсон», — добавили в пресс-службе.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, какие возможности откроются перед ВС России благодаря выходу на Северск и его освобождению. По его словам, военные смогут пройти к Славянску, а также расширить наступление в Харьковской области.