Битва за Северск: как российские войска рвутся к «воротам» Славянска

Российские войска вышли на подступы к ключевому населенному пункту на Краснолиманском направлении — городу Северску. Он открывает «ворота» на несколько направлений, в том числе на Красный Лиман и Славянск. История Северска, его значение для ВСУ и российских войск, а также о том, что происходит там прямо сейчас, — в материале 360.ru.

От Ямы до Северска Расположение Северск — город, расположенный в северо-западной части Донбасса в Артемовском районе Донецкой Народной Республики, в 15 километрах от Лисичанска и в 25 километрах от Славянска, расстояние до Артемовска (Бахмута) — 30 километров. Площадь Северска составляет 1250,4 гектаров. К западу от города протекает Бахмутка, впадающая в Северский Донец, на севере — река Каменка, правый приток Бахмутки.

Фото: РИА «Новости»

История Северска До 1973 года — город Яма, назван так из-за расположения в низинной местности на высоте 70 метров над уровнем моря. Город ведет историю с 1910-х годов, когда поселок Яма возник во время строительства железнодорожной станции на линии Харьков — Изюм — Донбасс в 1910-м году и доломитового завода в 1913-м. В 1950 году территория Ямы выросла за счет включения нескольких окрестных селений. В 1961-м Яма получила статус города районного подчинения. В 1973 году город получил название Северск по имени протекающей рядом реки Северский Донец. С 2017 года образовывал территориальную общину в составе семи населенных пунктов: Дроновка, Платоновка, Григоровка, Серебрянка, Свято-Покровское, Резниковка. С 30 сентября 2022 года вошел в состав Российской Федерации как новый субъект на территории ДНР.

Население Северска Согласно переписи населения 2001 года, в Северске проживало 14,39 тысячи жителей, подавляющее большинство — украинцы. На русском языке разговаривало около 22,6% населения. На 1 января 2022 года численность жителей сократилась до 10,88 тысячи человек. Экономика Северска В Северске находится несколько предприятий по добыче флюсовых известняков. Город расположен в зоне, богатой доломитами, кварцевым и строительным песком, глинами. Градообразующими предприятиями Северска являлись агрофирма «Ямская» и Северский доломитный завод. До начала боевых действий в 2022 году в Северске работало несколько предприятий, хлебокомбинат, фермерские хозяйства и социальные учреждения.

Фото: РИА «Новости»

Бои за Северск Весной-летом 2014 года Северск контролировали сторонники самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, но вскоре город вернулся под контроль Киева. После начала СВО в июле 2022 года за город начались интенсивные бои, в ходе которых Северск был практически полностью разрушен, население эвакуировали. В тот период времени Киев получал большое количество оружия от Запада, ВСУ организовали контрудар и Генштаб России, во избежание ненужных потерь, принял решение отойти из города. «Видимо, соображение командования заключалось в том, что выравнивание фронта должно было быть. И были другие задачи. Поэтому Северск оставили до лучших времен», — высказал мнение в беседе с 360.ru военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. К середине 2024 года в городе оставалось меньше тысячи жителей, в основном пенсионеров, а жилая и хозяйственная инфраструктура была разрушена на 85%.

Стратегическое значение Северска Стратегическое значение города для ВСУ заключается в том, что он прикрывает дорогу на Лиман и Славянск — центр крупнейшей подконтрольной Украине агломерации в Донбассе. «Выход на Северск и освобождение Северска — это дорога прямая на Славянск. И не только. Еще рядом Харьковская область. Там долгие бои идут. И сейчас, судя по всему, подвижка пошла», — поделился с 360.ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: РИА «Новости»

Виктор Литовкин отметил, что российская армия, отбивая населенные пункты у ВСУ, наносит удар по моральному и боевому духу украинских войск. «Когда-то один классик марксизма-ленинизма сказал: „Победа на поле боя в конечном счете зависит от боевого духа тех людских масс, которые на поле боя проливают свою кровь“. Но вот если они терпят поражение за поражением, оставляют один населенный пункт за другим, то настроение в войсках украинских очень низкое, настроение в наших войсках очень высокое. Поэтому это свидетельство того, что у нас будут новые победы, у них будут новые поражения», — добавил военный обозреватель.

Фото: РИА «Новости»

Северск сегодня Российские штурмовики 4 августа прорвались к Северску со стороны Верхнекаменского, подразделения взяли ряд позиций и оказались фактически перед самим городом. Еще 10 июля военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что до границ Северска осталось около 900 метров. ВСУ направили на этот участок дополнительные части, там велись ожесточенные бои. Подразделения ВС России продвигаются от Верхнекаменского на запад, занимая «серую зону» между рекой Плотка и прудом Чубаровский. На этом направлении работает группировка войск «Запад».

Вероятно, российские войска используют отработанную тактику и попытаются взять Северск в полукольцо, отрезая для ВСУ пути снабжения и создавая узкий коридор отступления по пристрелянной местности. «Как правило, когда начинается [взятие города], сначала убегают власти, потом крупные военные, или одновременно. Я так понимаю, что наши ребята всерьез занялись этим направление. Там раньше были лишь бои местного значения. <…> Скоро мы услышим, наверное, что там будут большие подвижки», — отметил Дандыкин.

Виктор Литовкин резюмировал, что российские войска освобождают территорию, один населенный пункт за другим, приближаясь к самому крупному после Донецка городу Краматорску. «Дело не в одном городе, важно освободить всю Донецкую Народную Республику. Вот мы идем вперед на Краматорскую агломерацию. <…> Населенных пунктов осталось достаточно много, которые находятся под контролем украинской армии, но это не значит, что они не будут освобождены в ближайшее время», — подчеркнул Литовкин.