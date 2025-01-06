Морпехи уничтожили в Курской области принадлежавший Вооруженным силам Украины британский танк Challenger 2. Беспилотник настиг его в лесополосе, сообщил Telegram-канал «Тройка» .

Разведка 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота засекла передвижение украинской бронетехники среди деревьев около проселочной дороги. Оператор нацелил на него дрон-камикадзе, после чего раздался мощный взрыв.

По информации «Тройки», российские военные уничтожили Challenger 2. Великобритания передала 82-й отдельной десантной штурмовой бригаде ВСУ облегченную версию, без дополнительной брони, потому что громоздкие и неповоротливые танки застревали в грязи. Британские СМИ заявили, что эта техника сыграла ключевую роль при нападении на Курскую область. Впоследствии в интернете появилось видео с обломками одной из уничтоженных бронемашин.