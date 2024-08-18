Британия похвасталась заходом своих танков в Курскую область
Times: ВСУ использовали британские танки и дроны для атаки на Курскую область
Украинские военные использовали полученные от Великобритании беспилотники и танки Challenger 2 для атаки на Курскую область. Об этом сообщила газета The Times.
Автор материала Тим Шимпан заявил, что британское вооружение сыграло «ключевую роль» наступлении.
Он подчеркнул, что британские специалисты обучали украинских военных эффективному использованию танков и беспилотников в боях.
Кроме этого, инструкторы провели тренировки групп боевиков по действиям в населенных пунктах с плотной жилой застройкой. Обучение украинские военные прошли вместе с британскими солдатами.
Статья подтвердила слова посла России в Лондоне Андрея Келина, который заявил, что Великобритания не только готовит украинских военных, но и принимает непосредственное участие в подготовке терактов и диверсий с их стороны. Дипломат добавил, что британские офицеры оказывают влияние на украинское руководство.
Министерство обороны Королевства обвинения признало только косвенно, заявив, что с июня 2022 года в стране прошли обучение и инструктаж более 42 тысяч украинских военных.