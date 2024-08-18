Times: ВСУ использовали британские танки и дроны для атаки на Курскую область

Украинские военные использовали полученные от Великобритании беспилотники и танки Challenger 2 для атаки на Курскую область. Об этом сообщила газета The Times .

Автор материала Тим Шимпан заявил, что британское вооружение сыграло «ключевую роль» наступлении.

Он подчеркнул, что британские специалисты обучали украинских военных эффективному использованию танков и беспилотников в боях.

Кроме этого, инструкторы провели тренировки групп боевиков по действиям в населенных пунктах с плотной жилой застройкой. Обучение украинские военные прошли вместе с британскими солдатами.

Статья подтвердила слова посла России в Лондоне Андрея Келина, который заявил, что Великобритания не только готовит украинских военных, но и принимает непосредственное участие в подготовке терактов и диверсий с их стороны. Дипломат добавил, что британские офицеры оказывают влияние на украинское руководство.

Министерство обороны Королевства обвинения признало только косвенно, заявив, что с июня 2022 года в стране прошли обучение и инструктаж более 42 тысяч украинских военных.