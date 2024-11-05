В США констатировали тотальный обвал фронта в Донбассе
Экс-разведчик США Риттер: для ВСУ фронт в Донбассе рухнул, Украина проиграла
Положение Вооруженных сил Украине в Донбассе стало критическим. Произошел тотальный обвал фронта, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue Works.
«Текущие положение дел заключается в том, что произошел тотальный обвал фронта в Донбассе», — сказал он.
Риттер предупредил о невозможности смоделировать сценарий, при котором ВСУ удалось бы одержать победу над российской армией. Американец заявил, что Украина фактически уже проиграла.
Бывший украинский военнослужащий, адвокат Маси Найем спрогнозировал обрушение фронта и скорую капитуляцию. Он сообщил, что его сослуживцы в ВСУ выгорели, и армии необходимы около 160 тысяч новобранцев для отправки на передовую. По мнению бойца, на это у военкомов осталось всего два-три месяца, в обратном случае Украине придется сдаться.