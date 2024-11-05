«Текущие положение дел заключается в том, что произошел тотальный обвал фронта в Донбассе», — сказал он.

Риттер предупредил о невозможности смоделировать сценарий, при котором ВСУ удалось бы одержать победу над российской армией. Американец заявил, что Украина фактически уже проиграла.

Бывший украинский военнослужащий, адвокат Маси Найем спрогнозировал обрушение фронта и скорую капитуляцию. Он сообщил, что его сослуживцы в ВСУ выгорели, и армии необходимы около 160 тысяч новобранцев для отправки на передовую. По мнению бойца, на это у военкомов осталось всего два-три месяца, в обратном случае Украине придется сдаться.