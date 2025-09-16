ВСУ потеряли до тысячи военных за две недели и бегут из Купянска
Shot: ВСУ покидают Купянск, после попыток отразить наступление ВС России
ВСУ отступают из Купянска после неудачных попыток остановить наступление российских войск. За последние две недели Украина потеряла здесь до тысячи военнослужащих. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Штурмовые подразделения ВСУ и несколько группировок территориальной обороны спешно покинули Купянск и оттянулись на окраину тыловых позиций. Брошенные малые группы бойцов засели в подвалах многоэтажек, их не успели оповестить о приказе руководства покинуть территорию города из-за проблем со связью», — отметили авторы публикации.
По последним данным, российские военные полностью контролируют северную часть Купянска. Вчера они зачистили медколледж. В этом здании ВСУ оборудовали опорный пункт под видом гражданского объекта. Там прятали продовольствие и боеприпасы для дальнейшей доставки в восточную часть города.
Украинские боевики перебросили тяжелую артиллерию на окраину Купянска, надеясь укрепить свои позиции. Но дроноводы из группировки «Запад» заметили это и уничтожили две самоходных артиллерийских установки 2С1, две AS-90 и одну Krab. По предварительной информации, за последние две недели ВСУ потеряли до тысячи военнослужащих, пытаясь отразить наступление Российской армии на Купянск.
Ранее стало известно, что российские дроны атакуют украинскую армию в Изюме. Под контролем российских БПЛА логистика ВСУ как в самом городе, так и в окрестностях.