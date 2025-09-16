ВСУ отступают из Купянска после неудачных попыток остановить наступление российских войск. За последние две недели Украина потеряла здесь до тысячи военнослужащих. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Штурмовые подразделения ВСУ и несколько группировок территориальной обороны спешно покинули Купянск и оттянулись на окраину тыловых позиций. Брошенные малые группы бойцов засели в подвалах многоэтажек, их не успели оповестить о приказе руководства покинуть территорию города из-за проблем со связью», — отметили авторы публикации.

По последним данным, российские военные полностью контролируют северную часть Купянска. Вчера они зачистили медколледж. В этом здании ВСУ оборудовали опорный пункт под видом гражданского объекта. Там прятали продовольствие и боеприпасы для дальнейшей доставки в восточную часть города.

Украинские боевики перебросили тяжелую артиллерию на окраину Купянска, надеясь укрепить свои позиции. Но дроноводы из группировки «Запад» заметили это и уничтожили две самоходных артиллерийских установки 2С1, две AS-90 и одну Krab. По предварительной информации, за последние две недели ВСУ потеряли до тысячи военнослужащих, пытаясь отразить наступление Российской армии на Купянск.

Ранее стало известно, что российские дроны атакуют украинскую армию в Изюме. Под контролем российских БПЛА логистика ВСУ как в самом городе, так и в окрестностях.