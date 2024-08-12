ВСУ потеряли до семи боевиков убитыми при попытке атаковать КПП «Колотиловка»
Shot: у границы с Белгородской областью отразили атаку украинской ДРГ
Российские военные и пограничники отразили атаку украинских диверсантов у пункта пропуска «Колотиловка» в Белгородской области, уничтожив до семи и ранив около 15 боевиков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, пункт пропуска атаковали около 50 украинских военнослужащих при поддержке шести танков Т-64Б и бронетехники. Однако российские силы отразили атаку. Прибывшая на место российская авиация ударила по диверсантам с воздуха.
Получив отпор, украинские военные бежали, бросив технику.
В ночь на 10 августа в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.
Из Краснояружского района Белгородской области, граничащего с Украиной, вывезли 11 тысяч жителей.