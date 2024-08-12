Из Краснояружского района Белгородской области вывезли 11 тысяч жителей
Из приграничного Краснояружского района Белгородской области эвакуировали 11 тысяч жителей. Еще 500 человек, включая администрацию, остаются на рабочих местах. Об этом сообщил глава района Андрей Миськов в Telegram-канале.
Он отметил, что учения и тренировки, которые проводили заранее, очень помогли в этом. Жителей вывозили централизованно на автобусах, но разрешали выезжать и на личных автомобилях, установив указатели до ближайших пунктов временного размещения.
В эвакуации принимали участие администрация района и все специальные структуры, в том числе органы соцзащиты, вывозившие пожилых и маломобильных жителей.
Краснояружский район находится на северо-западе Белгородской области и непосредственно граничит с Сумской областью Украины.
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