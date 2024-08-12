Из Краснояружского района Белгородской области вывезли 11 тысяч жителей

Фото: РИА «Новости»

Из приграничного Краснояружского района Белгородской области эвакуировали 11 тысяч жителей. Еще 500 человек, включая администрацию, остаются на рабочих местах. Об этом сообщил глава района Андрей Миськов в Telegram-канале.

Он отметил, что учения и тренировки, которые проводили заранее, очень помогли в этом. Жителей вывозили централизованно на автобусах, но разрешали выезжать и на личных автомобилях, установив указатели до ближайших пунктов временного размещения.

В эвакуации принимали участие администрация района и все специальные структуры, в том числе органы соцзащиты, вывозившие пожилых и маломобильных жителей.

Краснояружский район находится на северо-западе Белгородской области и непосредственно граничит с Сумской областью Украины.

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