Украинская армия потеряла до 70% военных при контратаках в Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

По данным источника агентства, противник предпринял четыре неудачные контратаки в районе Андреевки и две — возле Алексеевки. Российские военные ликвидировали до 70% личного состава ВСУ, принимавшего участие в атаках.

Также ВС России уничтожили две американские бронемашины HMMWV, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Богдана».

Ранее стало известно, что ВС России в Сумской области уничтожили начальника пограничной заставы ВСУ Андрея Гаджука. ВСУ неоднократно использовали территорию региона для атаки на районы Курской области России.

Также Минобороны сообщало о нанесении ударов высокоточным оружием и беспилотниками по ряду объектов военно-промышленного комплекса Украины.