Российские военные ликвидировали начальника пограничной заставы ВСУ Андрея Гаджука в Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

Бойцы уничтожили пункт временной дислокации пограничной комендатуры третьего пограничного отряда Погранслужбы Украины. Среди ликвидированных оказался начальник заставы лейтенант Андрей Гаджук.

Боевики ВСУ неоднократно использовали территорию Сумской области Украины для атак на районы Курской области России.

Днем ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по ряду объектов военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по логистической базе «СТС-Групп» и промышленному предприятию «Киев-67» ударными беспилотниками и высокоточным оружием.

Также ВС России ликвидировали главного специалиста ВСУ по обслуживанию систем противовоздушной обороны Patriot на Украине.