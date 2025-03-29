Украинские войска потеряли за сутки до 60 военных и бронемашину на Белгородском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин.

Группировка войск «Север» поразила живую силу и технику украинской армии в районах населенных пунктов Краснополье и Угроеды Сумской области.

«Потери противника составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-миллметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства», — уточнил собеседник агентства.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили из РСЗО по пехотным соединениям и бронетехнике ВСУ в Сумах. Украинская группировка пыталась скрыто пересечь границу.

До этого военкоры сообщали, что боевики ВСУ пытались перебросить натовскую бронетехнику к границам Белгородской области. Российские военные уже уничтожили модифицированный Leopard-2A6 на закрытой позиции в Сумской области.