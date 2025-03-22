Украинские войска пытаются перебрасывать к границам Белгородской области бронетехнику НАТО, включая дефицитные Leopard-2A6. Один из таких танков уничтожили на закрытой позиции в Сумской области, сообщил Telegram-канал «Военная хроника» .

Авторы публикации предположили, что ВСУ формируют ударную группу в Сумской области. Модифицированные Leopard-2A6 переброшены в этот регион как техника прорыва, своего рода «бронированный таран».

Однако потеря Leopard еще до начала боевых действий вызывает вопросы об эффективности такой тактики. Военные аналитики также отметили, что украинские войска все чаще используют редкую и дорогую технику в операциях, результативность которых остается под большим вопросом.

«С учетом печального завершения рейда в Курскую область применение этих танков смахивает на демонстративный жест отчаяния», — констатировали российские военкоры.

Военные специалисты не исключили, что концентрация техники в районе Сумской области может быть частью отвлекающего маневра. Настоящий удар, считают они, может быть нанесен в другом регионе, тогда как активность у Белгорода призвана рассеять внимание и ресурсы российской стороны.

Минобороны России ранее доложило, что Украина предприняла попытку «вклинения» подразделений ВСУ на территорию России в западной части Белгородской области для создания негативного фона вокруг переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Эту провокацию сорвали российские войска.