ВС России ударили по «тайно» подобравшимся бойцам ВСУ в Сумах

Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по тайно подобравшимся ВСУ в Сумах

Российские военные ударили из РСЗО по боевикам и технике ВСУ в Сумах. Подробности операции раскрыл координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале .

«Сумы, прилетает. В стороне границы с Россией, по „тайно“ подобравшимся бандеровцам с техникой. Прилетает из РСЗО», — отметил он.

По словам Лебедева, во вторник крупная группировка украинских бойцов попыталась скрытно пересечь границу, чтобы выдвинуться с территории Сумской области.

Однако об этом стало известно ВС России. В итоге артиллеристы оперативно поразили бронетехнику и пехотные соединения ВСУ. Какой урон понесли украинские войска, не уточнялось.

Ранее стало известно, что российская армия начала продвижение к украинским Сумам. В ночь на вторник, 24 марта, по военным объектам республики ударили более 20 ракет и дронов. Под обстрел попали арсеналы украинских боевиков.