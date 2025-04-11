ВС России за неделю нанесли восемь ударов по военным объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли восемь ударов по военным объектам на Украине
Российские военные за неделю нанесли восемь групповых ударов по украинской инфраструктуре, военно-промышленным предприятиям и местам дислокации ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Бойцы ВС России также освободили населенные пункты Гуево Курской области, Басовка и Журавка Сумской области.
«В течение недели подразделения группировки войск „Север“ продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области», — отметили в министерстве.
Авиационными ударами, беспилотниками и огнем артиллерии российские военные поразили живую силу и технику трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны.
«За неделю в зоне ответственности группировки войск „Север“ потери противника составили свыше 2345 военнослужащих, четыре танка, 41 боевая бронированная машина и 79 автомобилей», — заявили в ведомстве.
Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение пяти механизированным, аэромобильной, штурмовой бригадам ВСУ, а также двум бригадам теробороны и двум бригадам нацгвардии.
Ранее Министерство обороны сообщило, что в период с 8 по 14 марта в Курской области ВСУ потеряли больше 2040 военных. Также российские войска освободили Суджу, Лебедевку, Николаевку, Косицу и другие населенные пункты.