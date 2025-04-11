ВС России за неделю нанесли восемь ударов по военным объектам на Украине

Российские военные за неделю нанесли восемь групповых ударов по украинской инфраструктуре, военно-промышленным предприятиям и местам дислокации ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Бойцы ВС России также освободили населенные пункты Гуево Курской области, Басовка и Журавка Сумской области.

«В течение недели подразделения группировки войск „Север“ продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области», — отметили в министерстве.

Авиационными ударами, беспилотниками и огнем артиллерии российские военные поразили живую силу и технику трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны.

«За неделю в зоне ответственности группировки войск „Север“ потери противника составили свыше 2345 военнослужащих, четыре танка, 41 боевая бронированная машина и 79 автомобилей», — заявили в ведомстве.

Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение пяти механизированным, аэромобильной, штурмовой бригадам ВСУ, а также двум бригадам теробороны и двум бригадам нацгвардии.

Ранее Министерство обороны сообщило, что в период с 8 по 14 марта в Курской области ВСУ потеряли больше 2040 военных. Также российские войска освободили Суджу, Лебедевку, Николаевку, Косицу и другие населенные пункты.